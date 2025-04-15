Уязвимые виды земной жизни хотят спасти в лунном биохранилище

Будущее человечества и даже биоразнообразие Земли висит на волоске, и гонка за сохранение жизни на нашей планете стала как никогда срочной. Виды и экосистемы исчезают с угрожающей скоростью, а спасти их могут передовые технологии — например, криоконсервация, позволяющая замораживать и хранить живые клетки веками, сохраняя генетический материал и даже целые организмы.

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В Гарвард-Смитсоновском центре астрофизики предложили построить лунное биохранилище. Бывший инженер НАСА по выживанию экипажа Гаррет Фитцпатрик представил проект на 56-й Лунной и планетарной научной конференции.

«Лунный биорепозиторий» должен работать с минимальным вмешательством человека. Долгосрочное хранение живых клеток требует температуры −196 °C. Поддержание таких условий на Земле требует огромных энергозатрат (а в случае перебоя энергоснабжения вообще все пойдет прахом), а на Луне они созданы естественным образом в кратерах в вечной тени. Изначально «космический холодильник» можно использовать для хранения образцов исчезающих животных, в дальнейшем он сможет включить растения, микроорганизмы и другие формы жизни.

Построение такой системы потребует значительного времени, усилий и инвестиций — поскольку зависит от будущих лунных миссий и технологий, которых пока не существует. Роботизированное строительство, радиационная защита и специализированные системы хранения и транспортировки — ключевые элементы такой миссии. Особенно сложной задачей станет поддержание достаточно низкой температуры образцов и защита их от радиации во время перевозки.

В качестве первого шага исследователи предлагают протестировать простую, проверенную систему: криогенератор Стирлинга внутри изолированной биокапсулы, которая поддерживает температуру −196°C на протяжении всего полета к Луне. Эта концепция может быть реализована в ближайшие 1–2 года.

Если эксперимент окажется успешным, разработка криогенной системы хранения и транспортировки для будущего лунного биорепозитория может принести пользу не только для сохранения биологических образцов. Ее также можно будет задействовать для сбора и хранения других материалов, например, замороженной лунной воды. Масштабирование и доработка этой системы для разных применений дадут ценный опыт в области логистики и управления, что поддержит широкий спектр направлений освоения космоса.