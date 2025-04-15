Раскрыта тайна «Безымянного замка» на Дунае

Археологи Австрийской академии наук разгадали тайну руин, известных местным жителям как «Заброшенный замок». Они расположены на берегу притока Дуная, рядом с деревней Штопфенройт, и долгое время считались остатками средневекового замка или укрепления времен турецких войн. Однако недавние раскопки доказали, что это — римский плацдарм, первый в своем роде, обнаруженный на территории Австрии.

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Плацдармы в Римской империи представляли собой укрепленные военные базы, построенные в стратегически важных местах, например, у рек или дорог. Они служили как пункты контроля за переправами и как базы для начала военных кампаний. По сути, это были первые линии наступления и обороны.

«Открытие дополнительных каменных фортов на этой стороне Дуная существенно меняет наше восприятие римского лимеса», — отметил Кристиан Гугль соавтор исследования.

Римский форт у Стопфенройта находился примерно в 4 км от Карнунтума — бывшей легионерской крепости, а позже столицы римской провинции Верхняя Паннония. Раскопки показывают, что форт был построен в два этапа:

170–180 гг. н.э., при императоре Маркe Аврелии, во время Маркоманских войн — когда Дунай служил нестабильной границей между Римом и германскими племенами;

Около 260 г. н.э., во времена императора Галлиена, когда усиливалась оборона северных рубежей.

В руинах были обнаружены штампованные кирпичи с символами Legio XIV и Legio XV Apollinaris — легионов, базировавшихся в Карнунтуме, фрагменты керамики,бронзовые артефакты и строительные материалы, подтверждающие наличие массивной каменной конструкции.

Эти находки не только точно датируют постройку, но и подтверждают военное значение форта: здесь располагались значительные римские подразделения.

До сих пор считалось, что римская военная активность на северном берегу Дуная была ограниченной. Открытие фортификационного сооружения в районе Штопфенройта указывает на то, что Рим вел более масштабную и долговременную деятельность на этой территории. Этот форт дополняет карту римского лимеса (границы империи) и дает новые данные о том, как Рим удерживал и развивал северные рубежи Европы.