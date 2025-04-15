Еще одна утечка подтвердила дизайн новых iPhone

Авторитетный инсайдер Маджин Бу поделился в X (Twitter) изображениями чехлов для готовящихся к выпуску iPhone 17 Air и iPhone 17 Pro. Опубликованные снимки подтверждают ранее ходившие слухи о ключевых изменениях в облике будущих флагманов Apple.

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Согласно представленным фотографиям, iPhone 17 Air получит более тонкий корпус. В то же время, основным визуальным отличием обеих моделей станет обновленный дизайн блока камер. Для «облегченной» версии Air предусмотрен узкий и вытянутый модуль, в то время как Pro-версия обзаведется широким, но также вытянутым блоком камер. Тренд на аналогичные блоки камер запустила компания Google в смартфонах Pixel.

На снимках также можно заметить, что расположение вспышки и микрофона останется в правом верхнем углу устройств.

Ожидается, что Apple представит всю линейку iPhone 17 в сентябре 2025 года. Вместе со смартфонами Apple, вероятно, представит и новую серию Apple Watch.