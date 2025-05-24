Почему не стоит покупать подержанные жесткие диски

Подержанные детали для ПК — хороший способ сэкономить на сборке или апгрейде новой машины, но без гарантии или возможности вернуть деньги некоторые компоненты лучше не брать на вторичном рынке. Портал howtogeek.com рассказал, почему не стоит тратить деньги на подержанные жесткие диски.

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Многие детали ПК можно спокойно покупать подержанными. По факту, из запчастей, купленных с рук, можно собрать целый компьютер, если вы не против железа прошлого поколения. Несмотря на свой возраст, многие компоненты по-прежнему обладают достойной производительностью. А все благодаря тому, что большинство электрических деталей, которые пережили раннюю стадию эксплуатации и не пострадали от производственных дефектов, уже вряд ли от чего-то сломаются сами по себе. Разве что вентиляторы могут отказать, но это проблема, легко решаемая на дому.

А вот накопители — совсем другой разговор. В отличие от видеокарт, процессоров или материнских плат, устройства для хранения информации, которыми мы пользуемся сегодня, так или иначе изнашиваются. И чем дольше они используются, тем чаще они склонны к поломкам, причем иногда без каких-либо симптомов.

Из-за чего подержанные жесткие диски — рискованная покупка

Есть два потенциальных фактора, которые могут убить жесткий диск: механическая и электрическая поломки.

Жесткие диски хранят бинарную информацию на вращающемся блюдце — в этом смысле их можно сравнить с виниловыми пластинками. Разница лишь в том, что данные на дисках существуют в цифровой форме и считываются специальной головкой, которая перемещается по поверхности блюдца. Оно вращается очень быстро, со скоростью от 5 000 до 10 000 оборотов в минуту в зависимости от модели диска. Чем быстрее вращение, тем выше скорость чтения и записи информации.

Конечно, как и все механические устройства, рано или поздно жесткие диски могут пострадать от изнашивания. Например, со временем считывающая головка может сломаться, или же мотор, вращающий блюдца, придет в негодность. Если хоть одна из этих деталей откажет, то жесткому диску конец. О скорой механической поломке часто предупреждает характерный звук — печально известные «щелчки смерти», возникающие из-за дефекта считывающей головки. Услышав этот звук, лучше сразу займитесь созданием резервных копий важных документов.

Помимо этого, сочетание хрупких деталей делает жесткие диски уязвимыми к физическим повреждениям. Их нельзя ронять на твердые поверхности. Если диск вдруг потерпит толчок в момент движения считывающей головки, то она может поцарапать поверхность блюдца, что приведет к потере данных и перманентному повреждению пострадавших секторов диска.

Из-за чего подержанные SSD — рискованная покупка

SSD, в отличие от традиционных жестких дисков, не имеют движущихся деталей — но это не значит, что им не грозит износ.

SSD состоят из миллиардов крошечных электрических ячеек, которые хранят информацию. Чтение данных в ячейках не причиняет им повреждений, а вот запись данных понемногу исчерпывает их рабочий ресурс. В какой-то момент ячейки окончательно теряют способность к записи данных, и объем накопителя сокращается.