Samsung пообещала выпустить Android 15 после экстренной приостановки обновления

Samsung официально подтвердила приостановку обновления One UI 7 на базе Android 15 для части смартфонов в связи с проблемами, которые уже были устранены. Об этом сообщает портал Android Authority.

© Газета.Ru

По заявлению компании, возникшие трудности уже устранены, а процесс обновления для моделей Galaxy S24, Galaxy Z Fold6 и Z Flip6 будет возобновлен в ближайшее время. В Samsung уточнили, что выпуск One UI 7 стартовал 7 апреля, однако был временно приостановлен из-за необходимости решения ряда проблем.

По словам известного инсайдера Ice Universe, причиной экстренного прекращения работы стали многочисленные ошибки, обнаруженные на устройствах, уже получивших One UI 7. Среди них — серьёзная проблема с разблокировкой смартфонов, из-за которой пользователи не могли нормально разблокировать свои устройства.

Кроме того, портал SamMobile сообщил о серьёзной уязвимости в защищённой папке Samsung Secure Folder, которая может привести к компрометации содержимого выделенного дискового пространства.

Несмотря на задержку, аналитики считают, что выпуск следующей версии One UI 8, запланированный на лето, пройдет быстрее благодаря доработке внутренних процессов. Ожидается, что стабильная версия новой оболочки станет доступна на первых устройствах в ближайшие месяцы.