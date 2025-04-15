Мошенники научились использовать ИИ OpenAI для рассылки спама

Мошенники научились использовать ИИ OpenAI для массовой рассылки спама
Новый спам-бот AkiraBot использовал возможности искусственного интеллекта для масштабной рассылки нежелательных сообщений, нацеленных на десятки тысяч веб-ресурсов по всему миру. Как выяснили эксперты по кибербезопасности из компании SentinelOne, злоумышленники задействовали ИИ-модель GPT-4o-mini через API OpenAI для создания персонализированных спам-комментариев. Эти сообщения рекламировали фиктивные SEO-услуги и, благодаря разнообразию текстов, успешно обходили стандартные системы фильтрации. Об этом сообщает издание PCMag.
Согласно отчету SentinelOne, под ударом оказались не менее 80 000 сайтов. Основной мишенью стали предприятия малого и среднего бизнеса, использующие популярные платформы электронной коммерции, такие как Shopify, GoDaddy, Wix и Squarespace.
AkiraBot отправлял OpenAI запрос, имитирующий задачу для полезного маркетингового помощника. Искусственный интеллект генерировал уникальные спам-сообщения, адаптированные под тематику каждого конкретного сайта – от строительных компаний до салонов красоты. Бот размещал эти комментарии в различных разделах сайтов, включая чаты и формы обратной связи, с целью стимулировать владельцев заказать SEO-продвижение. Позднее AkiraBot начал использовать для рассылки спама онлайн-чат-виджеты, широко распространенные на современных сайтах.
Исследование SentinelOne показало, что AkiraBot ранее размещал спам таким образом, чтобы сообщения индексировались поисковыми системами, увеличивая охват рекламы. Этот спам-бот был впервые замечен в сентябре 2024 года и не имеет отношения к известной группировке Akira, занимающейся программами-вымогателями.
Для обхода защиты CAPTCHA и маскировки сетевой активности AkiraBot использовал прокси-сервисы. В ответ на инцидент, OpenAI заблокировала скомпрометированный API-ключ и заявила о проведении расследования. Компания пообещала отключить все связанные с атакой активы и подчеркнула серьезное отношение к злоупотреблениям, а также постоянное совершенствование систем для их выявления.