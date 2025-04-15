Российская наземная станция для нового спутника прошла испытания

Испытания наземной станции связи для перспективного спутника дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) завершились успешно. Об этом сообщили в фонде Национальной технологической инициативы (НТИ), который курирует проект. Станция подтвердила готовность к работе с космическим аппаратом, способным делать сверхчеткие снимки поверхности планеты с разрешением до 50 см.

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Спутник, запуск которого запланирован на 2027 год, будет снимать Землю в видимом диапазоне. Наземная станция предназначена для приема и обработки данных, а также передачи команд аппарату. Она станет частью космической инфраструктуры, используемой для создания цифровых карт, мониторинга экологии и научных исследований.

Испытания включали проверку взаимодействия динамического макета спутника со станцией. Ранее тесты макета проводились в РКК «Энергия». По данным НТИ, проект укрепит национальную космическую отрасль и расширит коммерческие сервисы, такие как навигация и геопространственная аналитика.

Наземная станция уже интегрирована в систему, которая обеспечивает оцифровку информации и доступ к ней для научных организаций. В НТИ подчеркивают, что внедрение таких технологий повысит точность данных для картографии и анализа окружающей среды.