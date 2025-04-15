Названы скрытые функции в смартфоне, которые быстро разряжают батарею

Эксперты рассказали о скрытых функциях в смартфоне, которые быстро разряжают батарею
В смартфоне каждую секунду скрытно работают множество различных функций, которые быстро расходуют весь заряд батареи. Об этом рассказали специалисты в сфере технологий.
По их словам, легче всего один раз их отключить самостоятельно, чтобы телефон держал заряд лучше и дольше.
В первую очередь следует обратить внимание на геолокацию, которая встроена в современные смартфоны для отслеживания местоположения. В активном режиме функция потребляет большое количество энергии устройства.
Помимо этого, стоит проанализировать активность других программ и приложений. Они могут тайно обновлять данные, даже если человек их не использует.
Также специалисты утверждают, что перегрев смартфона нередко становится причиной повреждения процессора.
Рекомендуется пользоваться телефоном только в случае крайней необходимости. Также нужно проверять состояние батареи в сервисных центрах раз в полгода, передает «Главный региональный».
Ранее ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал, что обычно смартфоны начинают работать медленнее из-за обилия «лишних» файлов.