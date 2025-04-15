Названы скрытые функции в смартфоне, которые быстро разряжают батарею

В смартфоне каждую секунду скрытно работают множество различных функций, которые быстро расходуют весь заряд батареи. Об этом рассказали специалисты в сфере технологий.

© Вечерняя Москва

По их словам, легче всего один раз их отключить самостоятельно, чтобы телефон держал заряд лучше и дольше.

В первую очередь следует обратить внимание на геолокацию, которая встроена в современные смартфоны для отслеживания местоположения. В активном режиме функция потребляет большое количество энергии устройства.

Помимо этого, стоит проанализировать активность других программ и приложений. Они могут тайно обновлять данные, даже если человек их не использует.

Также специалисты утверждают, что перегрев смартфона нередко становится причиной повреждения процессора.

Рекомендуется пользоваться телефоном только в случае крайней необходимости. Также нужно проверять состояние батареи в сервисных центрах раз в полгода, передает «Главный региональный».

Ранее ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал, что обычно смартфоны начинают работать медленнее из-за обилия «лишних» файлов.