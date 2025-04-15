На космической станции «Тяньгун» открыли новый вид бактерий

При постройке космических кораблей и подготовке к миссиям необходимо соблюдение стерильности, особенно в отношении достаточно выносливых микроорганизмов, способных выжить в космосе. Это важно прежде всего с точки зрения защиты здоровья астронавтов и поддержания функциональности космических аппаратов. Бактерия, занесенная, например, на Марс, заразит, во-первых, нетронутую планету, а во-вторых, вернувшись мутировавшей на Землю, может превратиться в угрозу нашим экосистемам.

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Поэтому особое внимание уделяется изучению способностей биологических объектов и структур адаптироваться и выживать в специфических космических условиях. Это включает в себя определение видов, которые могут переносить такие факторы, как вакуум, солнечная и космическая радиация, а также перепады температур.

В рамках подобного рода исследования, опубликованного в International Journal of Systematic Microbiology, в образцах, полученных с китайской космической станции «Тяньгун», был выделен новый вид бактерий Niallia tiangongensis.

Niallia относятся к роду Bacillus, что означает способность этих организмов к образованию спор, позволяющих им выживать в экстремальных условиях. Свое название они получили в честь британского микробиолога профессора Ниалла А. Логана.

Микроскопические «космические соседи» должны быть чрезвычайно выносливыми и адаптироваться к сложным условиям, таким как микрогравитация, замкнутое пространство, ограниченные ресурсы и низкодозовое излучение. Благодаря способности образовывать споры, в экстремальных условиях некоторые микробы могут впадать в спячку. Как только температура повышается и появляются питательные вещества, они возвращаются к жизни.

Грамположительная, аэробная, спорообразующая палочковидная бактерия с обозначением JL1B1071T была выделена с поверхности оборудования «Тяньгуна». Анализы показали, что этот штамм принадлежит к роду Niallia, его ближайший родственник — Niallia circulans.

Геном JL1B1071T состоит из 5 166 230 пар нуклеотидов. Основные клеточные жирные кислоты — anteiso-C15:0 и iso-C15:0. Этот микроорганизм продемонстрировал уникальную способность гидролизовать желатин, что говорит о возможности использовать его в качестве субстрата в условиях ограниченного питания.

Расшифровка генома выявила две вставки в белке, содержащем GAF-домен, и в белке ДНК-лигазе D, специфичных для Niallia. Кроме того, обнаружены структурные и функциональные различия в белках, которые могут усиливать образование биопленок, реакцию на окислительный стресс и восстановление после радиационных повреждений, тем самым способствуя выживанию бактерии в космической среде.

На основании фенотипических, физиологических и хемотаксономических характеристик, а также аннотации генома, штамм JL1B1071T признан новым видом в составе рода Niallia, и ученые предложили назвать его Niallia tiangongensis sp. nov.