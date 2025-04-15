В четырех городах Сибири 14 апреля зафиксированы температурные рекорды

КРАСНОЯРСК, 15 апреля. /ТАСС/. Рекорды суточных температур зафиксировали 14 апреля в четырех городах Сибирского федерального округа - Красноярске, Иркутске, Кызыле и Абакане. Об этом говорится в сообщении Гидрометцентра России.

"14 апреля перекрыт абсолютный максимум температуры, составил в Красноярске 23,3 градуса (предыдущий - 21,8 градуса в 1993 году), в Абакане 28,9 градуса (22,4 градуса в 2008 году), в Кызыле 27,4 градуса (21,9 градуса в 2015 году), в Иркутске 26,8 градуса (23,6 градуса в 1988 году)", - говорится в сообщении.

Согласно прогнозам Гидрометцентра, в некоторых регионах Сибири ожидаются неблагоприятные погодные явления. Так, в Туве во вторник ожидается дождь с ветром 25 м/с и более, пыльная буря. В Иркутской области - ветер, гроза, ветер до 27 м/с, в среду в Приангарье также ожидается дождь, мокрый снег, ветер 18 -23 м/с. 16-17 апреля на севере Красноярского края ожидаются сильные осадки в виде снега и мокрого снега. 17 апреля в Омской области осадки (дождь, снег), гололедные явления, ветер 15-20 м/с. 18 апреля в горах Хакасии прогнозируют сильный снег, ветер 15-20 м/с.