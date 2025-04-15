Samsung представила защищенные смартфон и планшет

Samsung представила защищенные смартфон Galaxy XCover7 Pro и планшет Galaxy Tab Active5 Pro, разработанные для использования в сложных условиях, включая строительные объекты, склады и службы доставки. Об этом сообщает портал GSMArena.

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Смартфон Samsung Galaxy XCover7 Pro предлагает 6,6-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц, функцией Vision Booster для улучшения изображения и режимом работы в перчатках. Корпус гаджета защищен по стандартам IP68 и MIL-STD-810H, что обеспечивает защиту от влаги, пыли, ударов, экстремальных температур и вибраций.

За производительность устройства отвечает чип Snapdragon 7s Gen 3, дополненный 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Основная камера смартфона на 50 Мп дополнена ультраширокоугольной с разрешением 8 Мп, а спереди предусмотрен датчик на 13 Мп.

Среди прочего устройство предлагает съемный аккумулятор емкостью 4350 мАч с поддержкой POGO-зарядки, стереодинамики Dolby Atmos, две программируемые кнопки и интерфейс One UI 7.0 на базе Android 15.

Планшет Samsung Galaxy Tab Active5 Pro оснащен 10,1-дюймовым дисплеем с разрешением WUXGA и частотой обновления 120 Гц. Его корпус защищен по стандартам IP68 и MIL-STD-810H.

Планшет работает на базе процессора Snapdragon 7s Gen 3, дополненного 6 или 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ постоянной памяти. Планшет также выделяется наличием аккумулятора из двух элементов общей емкостью 10 100 мАч и тем, что они получили возможность быстрой замены. Основная камера на 12 Мп дополнена селфи-камерой с разрешением 8 Мп.

Среди прочих особенностей Galaxy Tab Active5 Pro отмечают поддержку Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, eSIM и 5G, GPS, комплектного стилуса S Pen, а также наличие разъема для наушников и программируемой кнопки Active Key.

Старт продаж смартфона запланирован на 8 мая по цене €609 (около 57,3 тыс. руб.), а планшета — в июне по цене от €809 (около 76,1 тыс. руб.).