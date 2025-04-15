Бюджет NASA на науку предложили резко сократить

Предложение Белого дома по поводу бюджета НАСА предполагает резкое сокращение финансирования научных программ. Об этом сообщает издание SpaceNews.

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Согласно предложению, общие расходы НАСА планируется сократить на 20 процентов (с 25 до 20 миллиардов долларов), при этом финансирование науки может сокращено на 50 процентов. Наибольший ущерб может понести астрофизика (сокращение на две трети), гелиофизика (наполовину), науки о Земле (тоже 50 процентов), планетология (30 процентов).

Как Конгресс США будет выступать против инициатив администрации президента США Дональда Трампа, предполагающих секвестр научных программ НАСА.

Ранее SpaceNews сообщило, что НАСА и госкорпорация «Роскосмос» продлили соглашение о перекрестных полетах на Международную космическую станцию до 2027 года.

В январе издание заметило, что у телескопа James Webb Space Telescope (JWST) уже при неизменном бюджете будут проблемы из-за инфляции.