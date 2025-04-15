Утечка раскрыла чип и батарею флагманского Xiaomi 16

Флагман Xiaomi 16, запуск которого ожидается к концу 2025 года, может получить рекордную батарею на 7000 мАч и топовый чип Snapdragon 8 Elite 2 (или Dimensity 9500).

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Это станет значительным апгрейдом по сравнению с аккумулятором на 5400 мАч у Xiaomi 15. По слухам, речь идет о плотной кремний-углеродной батарее нового поколения.

На фоне роста энергоэффективности чипов это может стать главным козырем Xiaomi в борьбе за звание самого «долгоиграющего» флагмана года. Напомним, именно экономичность Snapdragon 8 Elite обеспечила ощутимый прирост автономности у Galaxy S25 Ultra при том же объеме батареи.

Согласно ранним утечкам, Xiaomi 16 также может получить увеличенный дисплей по сравнению с 6,36-дюймовым экраном Xiaomi 15, что косвенно подтверждает и возможность размещения более крупной батареи.

Для сравнения: OnePlus уже подтвердил, что в их 6,3-дюймовом OnePlus 13T разместится аккумулятор на 6200 мАч.