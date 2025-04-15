Международная группа ученых раскрыла последствия, которые могут последовать из-за таяния ледников в Антарктике. Так, глобальное потепление способно привести к концу света — ряд государств пострадает от аномального затопления или выброса больших объемов воды. Ледяной щит континента при этом может расколоться.

Однако многие современные ученые уверены, что в 21-м веке человечеству это не грозит, это может случиться только в течение следующего столетия.

Несмотря на их предположения, статистика показывает, что кардинальные изменения уже случились за крайние 30 лет. Полное таяние ледников рискует привести к росту уровня океана на 70 сантиметров.

Также на климат оказывает значительное влияние повышение средней температуры воздуха. Ряд океанологов и климатологов бьют тревогу уже сейчас.

Человечеству следует разработать новые способы борьбы с необратимым процессом, передает информационное агентство «Кулик».

Недавно исследователи из Европы обнаружили под антарктическими льдами гигантские озера, которые могут внезапно опустошаться, что ускоряет таяние ледников.