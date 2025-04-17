Samsung Galaxy A36 получил поддержку бесшовных обновлений

Samsung продолжает внедрять бесшовные обновления для своих смартфонов, но не все новинки получают эту функцию. Согласно СМИ, недавно выпущенные среднебюджетные модели Galaxy A36 и A26 получили первые обновления в Европе, но только A36 поддерживает бесшовные апдейты.

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Эта технология, появившаяся в Android ещё в 2016 году, позволяет устанавливать обновления в фоновом режиме на вторую системную партицию, минимизируя время простоя устройства. Пользователь может продолжать пользоваться смартфоном, пока обновление не завершится, после чего требуется лишь быстрая перезагрузка.

Поддержка бесшовных обновлений в Galaxy A36 радует, особенно после их внедрения в Galaxy S25 и A55. Однако отсутствие этой функции в A26 вызывает недоумение, учитывая, что это современная модель. Samsung не объясняет, почему одни устройства получают эту технологию, а другие — нет. Для Galaxy A56, которая ещё не получила обновлений, есть надежда на поддержку бесшовных обновлений, так как её предшественник A55 уже имеет эту функцию.