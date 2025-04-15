Обновление сломало распознавание лиц в Windows 11

Пользователи Windows 11 жалуются на серьезные проблемы после установки апрельского обновления KB5055523.

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Обновление может зависнуть на 20% или 70%, а в ряде случаев установка завершается ошибками 0x80070306, 0x800f0905 и 0x800704ec. Некоторые сталкиваются с отказом системы на этапе 100% загрузки.

Главная проблема — сбой работы Windows Hello. После обновления распознавание лица не работает, особенно на устройствах, где используется физическая защита камеры (например, на ноутбуках Lenovo и HP).

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Даже если инфракрасный сенсор остается активным, Windows Hello не распознает пользователя. Некоторые временно решают проблему, отключив цветную камеру через диспетчер устройств, оставляя активной только ИК-камеру. Но этот метод помогает не всем. Альтернатива — удалить обновление вручную через параметры Windows.

Microsoft признала наличие проблемы и работает над исправлением, но сроков не называет.