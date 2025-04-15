На Дальнем Востоке обнаружили «метановую бомбу»

Исследовательский консорциум «РИТМ углерода» сообщил о значительных залежах метана, обнаруженных в Бурейском водохранилище (Амурская область и Хабаровский край) под слоем льда. Данные консорциума приводит ТАСС.

© Газета.Ru

По словам заместителя директора Института физики атмосферы им. Обухова РАН, эксперта группы «Латеральные потоки» консорциума Ирины Репиной, исследования показали колоссальные концентрации метана, растворенного в воде (до 3 тысяч мкл/л).

В ходе экспедиции были также проведены измерения концентраций углекислого газа, определены гидрологические и гидрохимические параметры, отобраны пробы донных отложений и ледяных кернов.

«Отобранный материал ждет камеральной обработки, но уже сейчас ясно, что результат будет интересным и крайне полезным», — подчеркнула Репина.

В феврале испанская научная экспедиция зафиксировала крупные выбросы метана в недрах Антарктиды. Ученые обнаружили, что выбросы газа, способного нагревать планету в 30 раз сильнее углекислого газа, достигают 700 метров в длину и 70 метров в ширину.