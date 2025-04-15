В Мексиканском заливе регулярно фиксируются аномальные явления. Сообщается о неоднократных наблюдениях неопознанных объектов, перемещающихся как в воздушном пространстве, так и в морских глубинах.

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Согласно данным информационного агентства «Кулик», океанографы и военные подтверждают, что их приборы систематически регистрируют необычные объекты, демонстрирующие поразительную скорость.

Сторонники теории заговора предполагают наличие в заливе скрытой инопланетной базы, недоступной для обнаружения современными технологиями.

В 1999 году попытка изучения дна Мексиканского залива завершилась провалом: два подводных аппарата были утрачены. По мнению ученых, причиной поломок могла стать высокая концентрация металлических руд, создающая помехи для работы оборудования.

Подобные случаи потери исследовательских зондов на глубине от одного до двух километров повторялись и в последующих экспедициях.