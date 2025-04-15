Apple определилась с поставщиком экранов для складных iPhone

Apple окончательно определилась с поставщиком экранов для своего первого складного iPhone — им станет Samsung.

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Южнокорейская компания поставит более 15 млн гибких OLED-панелей, получив эксклюзивный контракт, несмотря на тесты с LG Display и BOE.

Для Apple это нетипичный шаг: компания предпочитает работать с несколькими поставщиками, чтобы удерживать цены. Теперь же именно Samsung окажется в сильной позиции при переговорах.

Для Samsung Display сделка станет рывком — её доля на рынке складных дисплеев вырастет с 40% до 70%.

Складной iPhone ожидается в конце 2026 года. По слухам, он получит 7,8-дюймовый основной экран и 5,5-дюймовый внешний. Форм-фактор — книжка, как у Galaxy Z Fold. Стоимость может превысить $1400.