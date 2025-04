Археологи опровергли гипотезу о неизбежности социального неравенства

Американские ученые из Филдовского музея естественной истории в Чикаго вместе с коллегами из других научных центров доказали, что рост социального неравенства не является неизбежным следствием развития цивилизации. Выводы основаны на изучении 1000 древних поселений. Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

© Газета.Ru

Команда проекта «Глобальной динамики неравенства» (GINI) проанализировала 50 тыс. жилищ за период в 10 тыс. лет истории человечества, используя размер домов как показатель благосостояния.

Неравенство измеряли по аналогу современного индекса неравенства Джини (0 — полное равенство, 1 — абсолютное неравенство). Вопреки распространенному мнению, переход к земледелию не всегда вел к росту неравенства. Решающую роль играли социальные механизмы перераспределения богатства.

«История знает множество примеров, когда общества сознательно сдерживали расслоение — через налоги, законы или культурные традиции», — отметил руководитель исследования Гэри Файнман из Филдовского музея.

В древних Афинах, например, богатые финансировали общественные праздники, а во многих культурах существовали ритуалы перераспределения наследства.

Это открытие дает историческую перспективу для решения современных проблем экономического расслоения.