Горбатого кита заметили в Балтийском море

В акватории Балтийского моря зафиксировано появление горбатого кита, редкого для этих вод вида. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

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Калининградские рыбаки первыми заметили характерный фонтан брызг, а затем спинной плавник и часть туловища огромного млекопитающего, длина которого может достигать 16 метров, а масса — 40 тонн. Это уже второй подобный случай за последнее время: в марте 2023 года горбатый кит был замечен у Зеленоградска.

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По мнению ученых, появление этих морских гигантов в Балтике носит случайный характер. Существует предположение, что киты используют малосоленую воду Балтики для избавления от паразитов, но отсутствие достаточного количества корма делает длительное пребывание здесь невозможным.

Старший научный сотрудник лаборатории морских млекопитающих Института океанологии Антон Чернецкий выразил опасение за судьбу кита, подчеркнув, что без доступа к богатым кормовым ресурсам Атлантики, животное может не выжить.

В марте в заливе Кейп-Код (США) впервые в этом сезоне была замечена пара североатлантических китов — мать и детеныш.

Ранее ученые выяснили, как киты спят, отключив половину мозга.