Apple столкнулась с новыми исками в США и Канаде

Компания Apple оказалась под давлением сразу двух новых коллективных исков — один подан в США, другой в Канаде. Причиной стало отложенное внедрение новых функций голосового помощника Siri, которые рекламировались как часть масштабного обновления Apple Intelligence на iPhone 16.

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В обновленной Siri должна была появиться генеративная ИИ-функциональность, но запуск этих возможностей перенесен на следующий год. Многие покупатели iPhone 16, поверив в рекламу, приобрели новые устройства, ожидая немедленного доступа к продвинутому помощнику. После объявления о задержке пользователи выразили разочарование, а Apple пришлось даже снять с эфира рекламный ролик с актрисой Беллой Рамзи, в котором демонстрировались недоступные функции.

Один из коллективных исков подан в федеральный суд Калифорнии. Истцы утверждают, что они не стали бы покупать iPhone 16, если бы знали, что обновленная Siri не будет доступна в срок. Они обвиняют Apple в недобросовестной рекламе и нарушении законодательства о конкуренции.

Похожее дело началось и в Канаде — в провинции Британская Колумбия. Истцы в обоих странах требуют компенсации, размер которой пока не определен и будет установлен в суде. Apple пока не прокомментировала ситуацию, а разбирательства только начинаются.