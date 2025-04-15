Раскрыта стоимость нового самого дешевого смартфона Xiaomi

Xiaomi объявила дату презентации нового самого дешевого смартфона Redmi A5 – 15 апреля 2025 года. Об этом сообщает издание GizmoChina.

© Xiaomi

Согласно данным GizmoChina, Redmi A5 в конфигурации 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти будет стоить от 6499 индийских рупий (примерно 6200 рублей по курсу на 15 апреля 2025 года, – «Газета.Ru»).

Хотя до индийского дебюта Redmi A5 остается несколько дней, смартфон уже успел выйти на других рынках. Таким образом, уже известны ключевые характеристики устройства.

Redmi A5 (4G) оснащен 6,88-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением 1640 на 720 пикселей и частотой обновления до 120 Гц. Пиковая яркость экрана достигает 450 нит. Габариты устройства составляют 171,7 на 77,8 на 8,26 мм, а вес – 193 грамма. Безопасность обеспечивается боковым сканером отпечатков пальцев и функцией распознавания лица на базе искусственного интеллекта.

За производительность отвечает восьмиядерный процессор Unisoc T7250, выполненный по 12-нм техпроцессу с тактовой частотой до 1,8 ГГц. В дополнение к 6 ГБ оперативной памяти, устройство получит 128 ГБ встроенной памяти eMMC 5.1 с возможностью расширения с помощью карты microSD. Также предусмотрена функция виртуального расширения оперативной памяти на 4 ГБ.

Питание Redmi A5 обеспечивает аккумулятор емкостью 5200 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 15 Вт через порт USB-C. Основная камера представлена 32-мегапиксельным сенсором, дополненным светодиодной вспышкой, а фронтальная камера имеет разрешение 8 Мп. Работает смартфон под управлением операционной системы Android 15 (Go Edition).

Коммуникационные возможности включают поддержку двух SIM-карт, двухдиапазонный Wi-Fi (2,4 ГГц и 5 ГГц), Bluetooth 5.2 и 3,5-мм разъем для наушников.