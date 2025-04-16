У воронов нашли способности к геометрии

По крайней мере один вид ворон способен распознавать геометрическую закономерность, выяснили физиологи животных из Тюбингенского университета в Германии. Об этом открытии они рассказали в журнале Science Advances.

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Распознавание закономерности в геометрических формах означает умение выбрать одну фигуру, отличающуюся от других — например, пластиковую звезду, если она находится среди нескольких пластиковых лун. Тестирование на эту способность проводилось с многими животными, включая шимпанзе и бонобо. До сих пор такой навык не наблюдался ни у одного существа, кроме человека.

Поэтому команда начала тестирование воронов с некоторым скептицизмом. Проверка проводилась с использованием экранов компьютера — птицам предлагалось клевать лишнюю фигуру в группе; если выбор был правильным, они получали лакомство. Ученые выбрали для тестов воронов, потому что предыдущие эксперименты показали их исключительный интеллект и математические способности.

Все подопытные пернатые быстро поняли задачу. Например, каждая из них могла выбрать звезду, которая была среди прямоугольников. Чтобы определить уровень их навыка, исследователи показывали им объекты с небольшими отличиями: например, один квадрат, слегка наклоненный среди других ровных. Точность снизилась, но оставалась значительно выше случайного угадывания.

a) Вороны были протестированы с набором из пяти пар нечетырехугольных форм, используемых в качестве знакомых фоновых стимулов во время обучения (слева), и пяти пар четырехугольных форм, используемых в качестве зондовых стимулов (справа).

b) Пять четырехугольных эталонных форм, используемых для проверки отклонения от геометрической регулярности. Слева направо четырехугольники все больше отличались по геометрическим свойствам (параллельность, симметрия, перпендикулярность, равные стороны и равные углы).

Дальнейшие тесты показали, что у птиц есть некоторое понимание прямых углов, параллельных линий и даже определенной степени симметрии.

Исследователи считают свои эксперименты весьма убедительными — вороны явно продемонстрировали способность к распознаванию геометрических закономерностей, причем они могли делать это без предварительного обучения. Эти результаты свидетельствуют о том, что таким навыком обладают и другие животные.