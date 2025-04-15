Apple анонсировала смену подхода при обучении своего ИИ

Apple анонсировала инновационный подход к обучению своих моделей искусственного интеллекта, который не требует использования или копирования данных пользователей с их устройств, таких как iPhone и Mac. Об этом говорится в блоге компании.

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Согласно заявлению компании, устройства Apple смогут самостоятельно анализировать синтетические наборы данных и идентифицировать варианты, наиболее близкие к реальным образцам.

Подчеркивается, что Apple будет получать только сигнал, указывающий на соответствие, без доступа к данным пользователей. Таким образом, информация пользователей остается строго конфиденциальной и не покидает их устройства. Полученные наиболее подходящие синтетические данные будут применяться для повышения эффективности работы ИИ, включая улучшение функций, таких как составление резюме писем.

На текущий момент Apple обучает свои алгоритмы исключительно на синтетических данных, что, как утверждает Марк Гурман из Bloomberg, может снижать их практическую ценность. Компания столкнулась с трудностями в запуске некоторых ключевых функций своей ИИ-системы Apple Intelligence, включая задержку релизов и кадровые перестановки в команде Siri. Однако с новой системой Apple предпринимает попытку кардинально изменить ситуацию.