Часть россиян жаловалась на сбои в работе Telegram

Почти 300 жалоб на работу мессенджера Telegram были зафиксированы в России, следует из данных портала Downdetector.

Согласно данным портала, к 20:44 мск 283 пользователя оставили жалобу на работу приложения в течение последнего часа, всего за сутки на сбои в Telegram поступило 1 451 жалобы. Больше всего жалоб поступало из Новгородской области (5%), Москвы, Мурманской и Тверской области (4%), Республики Калмыкия (3%).

По данным сервиса Downdetector, среди основных проблем - сбой приложения (72%), сбой сайта (9%) и общий сбой (9%).