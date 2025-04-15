Как найти и посмотреть сохраненные пароли на iPhone

В России 40 процентов пользователей смартфонов предпочитают технику от Apple. iPhone привлекает юзеров безопасностью, надежностью, а также удобными и полезными функциями, например, возможностью посмотреть сохраненные пароли от приложений и разных сайтов.

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Как это сделать — в материале «Ленты.ру».

Как посмотреть пароли в «Настройках» телефона

Этот способ подходит для iOS 17 и более ранних версий.

Зайдите в раздел Настройки. Найдите внизу страницы пункт «Пароли» (значок — белый ключ на сером фоне). При необходимости можно найти нужный раздел через поиск: для этого введите в строке поиска слово «Пароли» и выберите нужную иконку. Чтобы получить доступ к сохраненным данным, пройдите аутентификацию с помощью код-пароля от устройства, Face ID или Touch ID (способ может отличаться в зависимости от модели гаджета). В списке сайтов и приложений (они расположены в алфавитном порядке) найдите нужный, нажмите на него. В открывшемся разделе нажмите на плашку «пароль». Устройство покажет зашифрованные символы и предложит скопировать их.

Чтобы не листать весь список сайтов и приложений, можно ввести название нужного в строке поиска в разделе «Пароли».

Какие пароли хранятся в одноименном разделе в «Настройках»

Пароли от электронной почты;

пароли от установленных приложений;

пароли от учетных записей для самых разных сайтов и сервисов.

Функционал позволяет не только находить пароли, но и редактировать. Для этого нужно выбрать нужный пароль (например, от портала «Госуслуги» или приложения Telegram) и нажать кнопку «Править». Также через «Настройки» можно удалять ненужные пароли — это позволяет сделать кнопка «Удалить пароль» или «Удалить ключ-пароль».

Как посмотреть в приложении «Пароли»

Этот способ подходит тем, кто уже установил на свой гаджет iOS 18. Сразу после завершения обновления на смартфоне появится приложение «Пароли» (иконка с тремя разноцветными ключами на белом фоне).

Главные разделы приложения:

Основной раздел называется «Все», именно там хранятся пароли.

Новая система хранения доступов под названием «Ключи входа». Ее пока внедрили не на всех устройствах.

Еще один раздел — «Коды», там хранятся коды проверки, которые нужны при двухфакторной аутентификации.

В разделе Wi-Fi можно найти пароли от точек входа беспроводного интернета.

«Безопасность» — это раздел, где находятся пароли, которые, по мнению Apple, слишком простые, повторяются на сайтах или уже были слиты при крупных утечках данных.

В разделе «Удаленные» можно найти пароли и ключи входа, которые были стерты менее 30 дней назад.

Все пароли и ключи входа сохраняются в приложении автоматически, если после ввода пользователь нажмет кнопку «Сохранить» или «Запомнить». Если нужно ввести данные вручную, то необходимо найти значок плюсика на главном экране программы.

Чем ключ входа отличается от пароля?

В Apple утверждают, что Ключ входа — это более простая и надежная альтернатива привычным паролям. Технология позволяет быстрее заходить на сайты и в приложения. Она устойчива к фишингу и не предполагает использование общих ключей. Работает технология следующим образом. В момент создания учетной записи устройство генерирует уникальную пару криптографических ключей. Первый ключ открытый, он хранится на сервере и не считается конфиденциальной информацией. Второй — тот самый пароль, который нужен для авторизации в системе. Сервер его не знает.

Как найти пароли в приложении «Пароли» для iOS 18

Откройте приложение «Пароли». Получите доступ к данным с помощью кода разблокировки, Face ID или Touch ID — в зависимости от модели гаджета. Выберите нужную категорию или группу и нажмите на приложение или сайт, пароль которого хотите увидеть. Устройство покажет зашифрованные символы и предложит скопировать пароль.

Как узнать пароли с помощью Siri

Голосовой помощник тоже может найти нужный пароль. Для этого:

Активируйте Siri. Если у вас установлено управление голосом, скажите: «Привет, Siri». Если его нет, в течение двух секунд удерживайте кнопку включения/выключения устройства. Попросите показать ваши пароли. Единой формулировки для этой команды нет. Например, с помощью фразы «Покажи мои пароли» вы можете попросить голосового помощника найти их все. Или узнать код доступа для конкретного сайта, если произнесете: «Siri, скажи пароль от…» и назовете нужный сайт, сервис или приложение. Скопируйте данные, которые появятся в открывшемся окне.

Что делать, если пароль не удалось найти

Проверьте, не удален ли пароль

В приложении «Пароли» нажмите на кнопку «Недавно удаленные»: там отобразятся коды доступа, которые по какой-то причине были стерты.

Если приложения нет, найдите этот же раздел в «Настройках» на странице «Пароли».

Проверьте, все ли пароли отображаются

Если в приложении «Пароли» вы открыли какую-либо группу сайтов или категорию, то в ней будут отображаться неполные данные. Чтобы увидеть больше информации, нажмите кнопку «Все».

По тому же принципу будут отображаться пароли в «Настройках» в более ранних версиях iOS.

Проверьте, перемещен ли сохраненный пароль в общую группу

Даже если вы поместили его в общую группу паролей и устройства синхронизировались, из-за разницы в программном обеспечении он может не отображаться.

Как найти пароль от Wi-Fi

От сети, к которой iPhone подключен прямо сейчас

Зайдите в «Настройки», найдите раздел Wi-Fi и тапните на него. Выберите ту сеть, к которой смартфон подключен прямо сейчас. Нажмите около нее на значок «Информация» (кружок с буквой i в центре). В открывшемся меню сети найдите строчку «Пароль», тапните на нее. Откройте доступ с помощью кода, Face ID или Touch ID. Скопируйте пароль.

От других точек доступа Wi-Fi

iPhone хранит данные о ранее подключенных сетях. Их можно посмотреть двумя способами.

Через «Настройки»

Зайдите в «Настройки», найдите раздел Wi-Fi. Найдите кнопку «Правка», расположенную в правом верхнем углу экрана. На английском она будет называться Edit. Пройдите верификацию с помощью код-пароля, Face ID или Touch ID. Устройство покажет сети, к которым оно подключалось ранее. Выберите нужную сеть, нажмите на расположенную рядом с ней кнопку «Информация». Тапните на кнопку «Пароль». Скопируйте появившиеся данные.

Через приложение «Пароли»

Если гаджет обновлен до iOS 18, пароли от сетей Wi-Fi можно посмотреть в одноименном приложении.

Откройте приложение «Пароли». Пройдите верификацию с помощью код-пароля, Face ID или Touch ID. Нажмите кнопку Wi-Fi. Выберите нужную сеть. Нажмите рядом с названием сети кнопку «Пароль», скопируйте его.

Где посмотреть пароль от Apple ID

Если вы забыли пароль от своего Apple ID, его не получится посмотреть в каком-то специальном хранилище. Единственный вариант — сбросить его и создать новый.

Как сбросить пароль через «Настройки»

Зайдите в «Настройки», нажмите на кнопку с вашим именем. Выберите раздел «Вход и безопасность». Нажмите кнопку «Изменить пароль». Следуйте инструкциям на экране смартфона. Устройство предложит вам придумать новый пароль, а также выйти из аккаунта Apple ID на всех других гаджетах, чтобы сохранить данные в безопасности.

Сбросить пароль с помощью чужого устройства

Если с вашим смартфоном что-то случилось (потерялся или был украден), вы можете сбросить пароль от Apple ID с помощью связанных с ним гаджетов Apple. Чтобы сделать это на доверенном iPad, Apple Vision Pro или Apple Watch, следуйте описанной выше инструкции: алгоритм действий будет таким же, как и при сбросе пароля на вашем iPhone.

Кроме того, вы можете использовать чужое устройство, чтобы сбросить пароль и обеспечить сохранность личных данных.