Ученые обнаружили останки денисовца на Тайване

Международная команда исследователей изучила окаменевшую нижнюю челюсть (Penghu 1), обнаруженную рыбаками на дне пролива Пэнху у побережья Тайваня. С помощью анализа древних белков ученые смогли установить, что челюсть принадлежала мужчине-денисовцу, что подтверждает присутствие этого вида в Юго-Восточной Азии. Это первые ископаемые останки денисовцев, найденные в этом регионе. Челюсть Penghu 1 датируется одним из двух ледниковых периодов, что означает, что ей от 10 до 70 тысяч лет или от 130 до 190 тысяч лет. Результаты исследования важны для понимания эволюции человека в этом регионе и указывают на способность денисовцев жить в разных климатических условиях. Работа опубликована в журнале Science.

© Chun-Hsiang Chang, Jay Chang

Денисовцы — это вид древних людей, существовавших примерно от 200 до 75 тысяч лет назад. Они жили в Азии одновременно с неандертальцами и ранними Homo sapiens. Первые останки денисовцев были найдены в Денисовой пещере на Алтае в России, а позже также в Тибете. У денисовцев были крупные зубы и, вероятно, темная кожа, темные волосы и карие глаза. Ученые полагают, что они были адаптированы к жизни в разных климатических условиях, включая высокогорья. Денисовцы скрещивались как с неандертальцами, так и с ранними Homo sapiens, что подтверждается генетическими исследованиями.

Исследователи детально изучили ископаемую нижнюю челюсть, известную как Penghu 1, которая была найдена на морском дне в Тайваньском проливе. Они стремились определить принадлежность к конкретному виду этого древнего гоминида. Предыдущие попытки извлечь ДНК из образца оказались неудачными, поэтому ученые применили методы анализа древних белков (палеопротеомики). Этот подход позволил определить две специфические для денисовцев аминокислотные вариации в белках AMBN и COL1A2, что подтвердило, что челюсть Penghu 1 принадлежала денисовцу.

Для анализа ученые использовали современные методы извлечения белков, оптимизированные для хорошо сохранившихся ископаемых. Исследователи смогли получить 4241 аминокислотный остаток и построить филогенетическое дерево, которое показало близкое родство Penghu 1 с образцом Denisova 3 из Денисовой пещеры. Также команда выявила 11 особенностей в белке AMELY, что подтвердило мужской пол индивида.

Результаты исследования подтвердили широкую географическую распространенность денисовцев, включая теплые и влажные регионы Юго-Восточной Азии. Это открытие значительно расширяет представления о среде обитания денисовцев, которые ранее были подтверждены только находками в Сибири и Тибете. Кроме того, работа показала характерные особенности денисовцев: массивная нижняя челюсть с низким телом, крупные зубы, разветвленные корни премоляров (малых коренных зубов) и частое отсутствие третьих моляров.