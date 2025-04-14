Слетавшая в космос невеста Безоса рассказала об удивившей ее вещи

Журналистка и невеста основателя Amazon Джеффа Безоса, который владеет частной аэрокосмической компанией Blue Origin, Лорен Санчес рассказала, что во время полета в космос ее больше всего удивило то, как Земля выглядит со стороны.

© Вечерняя Москва

Девушка после приземления капсулы первым делом обняла ожидавшего ее Безоса и стала оглядываться в поисках родственников.

— Земля выглядела так... Так тихо. Смотришь на нее и думаешь: «И вот здесь вот все мы вместе», — передает слова Санчес CNN.

Корабль 14 апреля отправился в космос со стартовой площадки компании Blue Origin в американском штате Техас. Спустя уже 11 минут капсула с экипажем благополучно вернулся в капсуле на Землю. Всего на борту космического судна было шесть человек, а миссию NS-31 возглавила сама Санчес, которая занималась ее подготовкой.

Кроме того, на борту была и певица Кэти Перри, которая поцеловала землю, вернувшись из короткого космического путешествия. Событие стало первым полностью женским полетом в космос с момента запуска ракеты с Валентиной Терешковой в 1963 году.