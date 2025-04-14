В Канаде впервые нашли следы бронированного динозавра с хвостом-дубинкой

Ученые впервые идентифицировали окаменелые следы анкилозаврид — бронированных динозавров с мощной булавой на хвосте. Находка сделана в Канадских Скалистых горах, в районах Тамблер-Ридж (Британская Колумбия) и северо-западной Альберты. Следы датируются серединой мелового периода, то есть им около 100 миллионов лет. Результаты были опубликованы в Journal of Vertebrate Paleontology.

© Naukatv.ru

Это первое в мире подтверждение того, как выглядели следы именно этих анкилозавров — анкилозавридов, у которых было по три пальца на ногах и тяжелый хвост, похожий на кувалду. Их отличают от другой группы — нодозавридов, у которых гибкий хвост и четыре пальца. До сих пор в Северной Америке находили только следы анкилозавров с четырьмя пальцами (вида Tetrapodosaurus borealis), но не анкилозавридов.

Обнаруженные следы принадлежат новому виду, названному Ruopodosaurus clava, что можно перевести как «поваленный ящер с дубинкой». Название отсылает к крутой горной местности, где были найдены отпечатки, и к характерному оружию динозавра — хвостовой булаве.

Находка помогает заполнить пробел в летописи окаменелостей: ранее не удавалось найти ни костей, ни следов анкилозаврид в Северной Америке за период от 100 до 84 миллионов лет назад. Теперь стало ясно, что они не исчезли, а продолжали жить и развиваться в этом регионе.

«Эти следы показывают, что анкилозавры с хвостовой дубинкой жили и процветали в Северной Америке во время этого пробела в летописи окаменелостей скелетов», — объясняет доктор Виктория Арбур, палеонтолог из Королевского музея Британской Колумбии и один из авторов исследования.

Кроме того, открытие подтверждает, что два основных типа анкилозавров — нодозавриды и анкилозавриды — сосуществовали в одном регионе одновременно. Это важный вклад в понимание эволюции этих животных и экосистем мелового периода.

«Теперь, благодаря этому исследованию, очень интересно узнать, что существует два типа анкилозавров, которые считали этот регион своим домом, и что руоподозавр был обнаружен только в этой части Канады», — говорит доктор Чарльз Хелм, научный консультант Музея Тамблер-Ридж.

Длина динозавра, оставившего эти следы, составляла около 5–6 метров. Он был покрыт шипами и костными пластинами, а его хвост заканчивался мощной костяной дубинкой — оружием, которым анкилозавры, вероятно, отбивались от хищников вроде тираннозавров.

Следы были найдены в нескольких местах, в том числе там, где в 2000 году два мальчика случайно обнаружили отпечатки древних рептилий. С тех пор Тамблер-Ридж стал важным пунктом на палеонтологической карте мира.