В пустыне Гоби нашли древнего "хватателя" с двумя пальцами
В Монголии группа палеонтологов обнаружила окаменелые останки ранее неизвестного науке теризинозавра, передние конечности которого не вписались в теорию эволюции видов. Этот род включает в себя как травоядных существ, так и всеядных тероподов. Они бродили по нашей планете на территории Азии и Северной Америки в меловой период.
Как сообщает Sci News, новый вид получил название Duonychus tsogtbaatari. Он обитал на территории современной Монголии в эпоху позднего мелового периода, примерно между 95 и 90 миллионами лет назад.
Окаменелости ранее неизвестного вида нашли в формации Баянширээ в пустыне Гоби, провинция Умнеговь, на юго-востоке Монголии. Это был теризинозавр среднего размера, предполагаемая масса тела которого составляла около 260 килограммов.
"Обнаруженный образец состоит из частично сохранившегося скелета, в том числе найдено: шесть сочлененных грудных позвонков, шесть сочлененных крестцовых позвонков с крестцовыми ребрами, самый передний хвостовой позвонок, несколько грудных ребер, части левой лопатки и клювовидного отростка, плечевые, локтевые, лучевые, запястные и пястные кости, включающие левую и правую кисть", - перечисляют исследователи.
"Относительно других теризинозавров этот новый вид уникален тем, что обладает четко выраженной двупалой "рукой", - пишут ученые.- Данный экземпляр также является новинкой среди непаравианских тероподов, поскольку у него сохранился ороговевший коготь".
Анализ скелета показал, что коготь представители вида Duonychus tsogtbaatari могли использовать для выполнения нескольких функций. Вполне возможно, что коготь помогал этим существам захватывать и удерживать ветви.
"Несмотря на то, что у Duonychus tsogtbaatari было всего два функциональных пальца, он, вероятно, представлял собой эффективного "хватателя", учитывая чрезвычайное сгибание когтевого сустава и сильную кривизну ороговевшего когтя - особенности, неизвестные у других теризинозавров, - отмечают ученые. - Судя по форме когтя и размерам ороговевшего когтя, Duonychus tsogtbaatari мог захватывать ветви или полосы растительности диаметром примерно до 10 сантиметров. Это позволяет предположить, что Duonychus tsogtbaatari мог быть избирательным в своем поведении при поиске пищи".