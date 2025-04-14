В пустыне Гоби нашли древнего "хватателя" с двумя пальцами

В Монголии группа палеонтологов обнаружила окаменелые останки ранее неизвестного науке теризинозавра, передние конечности которого не вписались в теорию эволюции видов. Этот род включает в себя как травоядных существ, так и всеядных тероподов. Они бродили по нашей планете на территории Азии и Северной Америки в меловой период.

© Kobayashi et al., doi: 10.1016/j.isci.2025.112141

Как сообщает Sci News, новый вид получил название Duonychus tsogtbaatari. Он обитал на территории современной Монголии в эпоху позднего мелового периода, примерно между 95 и 90 миллионами лет назад.

Окаменелости ранее неизвестного вида нашли в формации Баянширээ в пустыне Гоби, провинция Умнеговь, на юго-востоке Монголии. Это был теризинозавр среднего размера, предполагаемая масса тела которого составляла около 260 килограммов.

"Обнаруженный образец состоит из частично сохранившегося скелета, в том числе найдено: шесть сочлененных грудных позвонков, шесть сочлененных крестцовых позвонков с крестцовыми ребрами, самый передний хвостовой позвонок, несколько грудных ребер, части левой лопатки и клювовидного отростка, плечевые, локтевые, лучевые, запястные и пястные кости, включающие левую и правую кисть", - перечисляют исследователи.

"Относительно других теризинозавров этот новый вид уникален тем, что обладает четко выраженной двупалой "рукой", - пишут ученые.- Данный экземпляр также является новинкой среди непаравианских тероподов, поскольку у него сохранился ороговевший коготь".

Анализ скелета показал, что коготь представители вида Duonychus tsogtbaatari могли использовать для выполнения нескольких функций. Вполне возможно, что коготь помогал этим существам захватывать и удерживать ветви.