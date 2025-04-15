Названы семь лучших ноутбуков стоимостью до 60 тысяч рублей

Редакция портала iChip составила подборку лучших ноутбуков, стоимость которых не превышает 60 тыс. руб.

© Газета.Ru

Открывает список самый бюджетный гаджет — Chuwi HeroBook Pro 14.1, предлагающий IPS-экран с разрешением 1920x1080, двухъядерный процессор Intel Celeron N4020 с интегрированным графическим чипом Intel UHD Graphics 600, 8 ГБ оперативной памяти DDR4-2133 и SSD-накопителем на 256 ГБ. Отмечается, что это простейший ноутбук для работы с браузером и текстовыми редакторами.

Следом идет Irbis 15NBC1014, предлагающий схожие характеристики: 15,6-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920x1080, процессор Intel Celeron N5100, 8 ГБ оперативной памяти и SSD на 256 ГБ.

Третье место досталось Acer Extensa EX215-34-C2LD с IPS-экраном диагональю 15,6 дюйма и разрешением Full HD, процессором Intel N100, а также памятью 8/512 ГБ. Отмечается, что используемый в этом Acer процессор не намного быстрее, чем Intel Celeron N5100. Однако во всем остальном ноутбук значительно превосходит конкурентов.

В топ также попал Tanshi M16A с 16-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1920x1200, процессором AMD Ryzen 5 4600H и памятью 16/512 ГБ. Модель выделяется использованием металлического корпуса и широким ассортиментом портов, включая USB 3.1 Gen 1 форматов А и С.

Топ-5 замыкает Lenovo V15 G4 AMN 82YU00W6IN, предлагающий 15,6-дюймовый TN-экран с разрешением 1920x1080, процессор AMD Ryzen 3 7320U и 8/512 ГБ памяти.

В подборку также вошли Huawei MateBook D14 MDF-X с процессором Intel Core i5-12450H и Honor MagicBook 15 на базе AMD Ryzen 7 5700U.