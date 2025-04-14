Telegram стал массово блокировать популярные боты

В Telegram произошла массовая блокировка ряда известных ботов. Сообщения о недоступности сервисов начали поступать утром 14 апреля. Об этом пишет издание «Код Дурова».

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Среди заблокированных оказался бот @getSendGiftsBot, известный своей уникальной функцией отслеживания истории коллекционных подарков. Сервис предоставлял данные о владельцах подарков, включая историю владения, стоимость и информацию о сделках.

Создатель Get gifts высказал мнение, что причиной блокировки могла стать функция бота, позволяющая отслеживать историю движения подарков. По его словам, сервис фиксировал сам факт дарения, первоначальную и рыночную стоимость, время и доступность подарков. При этом разработчик усомнился, что блокировка связана с отслеживанием NFT-подарков, предполагая, что претензии возникли именно к данным о перемещении стандартных подарков между пользователями.

Представитель аналитического сервиса Giftstat.com, комментируя ситуацию, предположил о внедрении Telegram алгоритма автоматической блокировки подобных ботов, связывая это с борьбой мессенджера против сервисов, собирающих данные о пользователях в чатах. По мнению Giftstat.com, основанием для блокировки могло стать нарушение пункта 1.4 правил Telegram, касающегося предотвращения исчезновения самоуничтожающегося контента. В сервисе считают, что данный пункт можно интерпретировать слишком широко, в том числе, отнеся к нему историю владения подарками. При этом в Giftstat.com выразили мнение о важности данных о подарках для пользователей, но признали, что массовое распространение и продажа информации об истории владения может являться нарушением прав. Представители сервиса также считают, что Telegram следовало бы предоставить время на устранение нарушений, вместо резкой блокировки сервисов, в развитие которых были вложены ресурсы.

@getSendGiftsBot оказался не единственным сервисом, попавшим под блокировку. Telegram-канал @adurovleaks сообщил о прекращении работы «практически всех зеркал» популярного сервиса Funstat. Данный сервис известен сбором данных о действиях пользователей в Telegram, включая сообщения в группах и информацию о членстве в сообществах. База данных Funstat содержит обширную информацию, позволяя находить сообщения пользователей даже в малоизвестных публичных группах.

Неожиданностью стала и блокировка бота @music, специализирующегося на поиске и загрузке классической музыки. Данный проект, в отличие от других заблокированных сервисов, не был связан со сбором пользовательских данных. Причины блокировки @music остаются неясными.