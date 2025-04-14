Наскальные рисунки обнаружены в "необитаемой" зоне

В Бразилии на территории национального парка Итатиая в Рио-де-Жанейро группа исследователей из Национального музея в сотрудничестве с рядом университетов обнаружила наскальные рисунки, скрытые в джунглях.

© Concessionária Parquetur/PNI

Как сообщает Arkeonews, неожиданное открытие сделано в регионе Серра-да-Мантикейра, расположенном на границе штатов Рио-де-Жанейро и Минас-Жерайс.

Долгое время этот регион считался уголком первозданной природы, на который не ступала нога человека. Однако новое исследование показало, что человек бывал здесь еще тысячелетия назад. Намеки на это ученые находили и раньше, но впервые у них появились вещественные доказательства.

Наскальные изображения, возраст которых оценивается в 2000-3000 лет, были обнаружены еще в 2023 году, но до последнего времени открытие держалось в тайне, чтобы ограничить доступ посетителей к этому месту. Дело в том, что наскальные рисунки находятся на пути популярного пешеходного маршрута, и туристы случайно могли бы их повредить.

Даже удивительно, что о рисунках никто не знал. Нашел их, абсолютно случайно, смотритель парка. На рисунки он наткнулся во время скалолазного подъема на гору - изображения тысячелетиями скрывались в труднодоступной пещере. О находке парк тут же проинформировал Национальный институт исторического и художественного наследия (IPHAN). Последний предпринял меры для сохранения вновь выявленного объекта. В частности, на месте находки установлены камеры видеонаблюдения.