Apple приготовила сюрприз в честь 10-летия Apple Watch

В честь 10-летнего юбилея функции «Кольца активности» и Apple Watch компания Apple анонсировала выпуск лимитированной цифровой награды «Всемирный день закрытия колец». Получить специальную награду пользователи смогут в приложении «Фитнес». Сообщение об этом появилось на официальном сайте Apple.

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Компания призывает владельцев Apple Watch отметить юбилей, выполняя любимые тренировки, ставя перед собой новые фитнес-цели или пробуя новые виды активности. Apple предлагает делиться своими достижениями в социальных сетях, используя хэштег #CloseYourRings.

Напоминаем, что первые Apple Watch были представлены 24 апреля 2015 года, и функция «Кольца активности» была доступна с момента запуска. В пресс-релизе Apple подчеркивается значительное влияние Apple Watch на здоровье и фитнес пользователей за последнее десятилетие.

Для получения эксклюзивной цифровой награды пользователи должны будут закрыть все три «Кольца активности» 24 апреля. Вместе с наградой станут доступны 10 анимированных стикеров для приложения «Сообщения».

Кроме того, начиная с 24 апреля, клиенты смогут получить в розничных магазинах Apple Store фирменные значки, дизайн которых вдохновлен юбилейной наградой. Количество значков ограничено.