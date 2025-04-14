Женский экипаж ракеты с Кэти Перри благополучно вернулся в капсуле на Землю

Женский экипаж ракеты New Shepard, в состав которого вошли певица Кэти Перри и невеста американского предпринимателя Джеффа Безоса Лорен Санчес, благополучно вернулся в капсуле на Землю после отправки в космос.

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Полет продлился 11 минут. Спустя примерно три минуты после взлета ракета-носитель отделилась от капсулы экипажа. Сама капсула продолжила движение и достигла отметки в 100 километров над поверхностью — она считается условной границей между земной атмосферой и космосом. На высшей точке капсула пробыла около трех минут. Затем капсула начала снижение и успешно приземлилась, пишет РБК.

Событие стало первым полностью женским полетом в космос с момента запуска ракеты с Валентиной Терешковой в 1963 году.

Корабль отправился в космос со стартовой площадки компании Blue Origin в штате Техас.

О готовящейся миссии стало известно в марте этого года: для Blue Origin это 11-й коммерческий суборбитальный полет с туристами.

Ранее SpaceX сообщила об успешном запуске ракеты-носителя Falcon-9, которая доставила на Луну лунный посадочный модуль Athena, созданный компанией Intuitive Machines. Старт ракеты был осуществлен 26 февраля в 19:16 по времени Флориды (3:16 по московскому времени 27 февраля) с космодрома имени Кеннеди.