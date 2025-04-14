Мощная магнитная буря накроет Землю

Магнитная буря слабой и средней мощности накроет Землю 15 апреля. Об этом АГН «Москва» сообщил профессор Института космических исследований Российской академии наук, доктор физико-математических наук Сергей Богачев.

Он уточнил, что приход плазмы на Землю ожидается завтра в 20:00 по московскому времени.

«Точный момент начала магнитной бури спрогнозировать сложно, но наибольшие риски приходятся на конец завтрашнего дня и на всю среду. Бури будут соответствовать слабому и среднему уровню мощности», — добавил Богачев.

По его словам, серия геомагнитных возмущений на Земле начнется из-за выброса солнечной плазмы, зарегистрированной на выходных.

Ранее сообщалось, что 14 апреля на Солнце зарегистрировали вспышку М4.3. Указывалось, что она может привести к возникновению магнитных бурь 16 апреля.