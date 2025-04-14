Корабль New Shepard с Кэти Перри и невестой Безоса совершил полёт в космос
Американская многоразовая ракета New Shepard отправилась в суборбитальный коммерческий полёт с экипажем в составе шести женщин-туристов и благополучно вернулась на Землю спустя примерно десять минут.
Об этом сообщает CNN.
Экипаж корабля состоял полностью из женщин. В его состав вошли певица Кэти Перри, невеста американского предпринимателя Джеффа Безоса Лорен Санчес, кинопродюсер Кериэнн Флинн, телеведущая Гэйл Кинг, экс-сотрудница NASA Айша Боу и специалист в области биоастронавтики Аманда Нгуен.
Пуск New Shepard прошёл в штате Техас. Спустя примерно десять минут корабль благополучно вернулся на Землю.
Ранее сообщалось, что певица Кэти Перри отправится в космос на корабле компании Blue Origin.