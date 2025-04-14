Певица Кэти Перри и невеста Безоса отправились в космос на капсуле Blue Origin

Известная певица Кэти Перри на корабле New Shepard отправилась в космос с космодрома в Техасе. Об этом пишет телеканал NBC News.

Полет организовала компания Blue Origin, принадлежащая основателю Amazon Джеффу Безосу.

В состав экипажа также вошли невеста Безоса Лорен Санчес, кинопродюсер Кериэнн Флинн, телеведущая Гэйл Кинг, экс-ученый NASA Айша Боу и специалист в области биоастронавтики Аманда Нгуен.

Это первый полет полностью женского экипажа в космос с 1963 года, когда туда отправилась Валентина Терешкова, отметили журналисты.

После запуска астронавты кричали от восторга, повторяя: «Боже мой!».

Полет продлился около 11 минут. За это время капсула поднялась на высоту более 100 км, преодолев границу с космосом и подарив экипажу несколько мгновений невесомости.

Спускаемый аппарат приземлился с помощью парашютов, а ракета-носитель совершила автоматическую посадку неподалёку от стартовой площадки.