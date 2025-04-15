В Румынии кладоискатели обнаружили древние ценности даков

В коммуне Бреаза в уезде Муреш (Румыния) была сделана удивительная археологическая находка: молдаване Дионисие Аурель и Захан Себастьян Адриан с помощью металлоискателей обнаружили дакский серебряный клад. Это примечательное открытие не только подарило миру изысканные артефакты, но и подтвердило существование дакского поселения в месте, где ранее не было никаких свидетельств об этом, сообщает Аrkeonews.

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Дакия — античное государство Европы, охватывавшее часть Румынии, Молдавии, Украины и Болгарии. В I веке до нашей эры здесь обитали даки, коренное население, известное своим мастерством в металлообработке, гончарном деле и текстильном искусстве. Этот регион изобиловал богатыми минеральными ресурсами, особенно золотом и серебром, что делало его стратегически важным для Римской империи. В 106 году нашей эры римский император Траян завоевал Дакию, включив ее в состав империи, и она стала одной из важнейших ее провинций.

Клад состоит из шести изысканно изготовленных ювелирных украшений, включая круглый серебряный браслет с растительными мотивами, две загнутые фибулы, меньшую фибулу с четырьмя узлами, ожерелье с тремя подвесками в виде гвоздей и пояс из овальных пластин, соединенных цепочкой. Прямоугольная пластина с солнечными мотивами также предположительно является частью пояса. Этот набор весом около 550 граммов, вероятно, принадлежал видному представителю дакской аристократии и служил значимым символом социального статуса на особых мероприятиях.

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Захоронение клада могло быть жертвой неизвестному богу или попыткой сохранить имущество в период потрясений. Какой бы ни была причина, его присутствие в Бреазе свидетельствует о существовании дакского поселения в этом районе, что ранее оставалось незамеченным. Это открытие открывает новые перспективы для археологических исследований.

Артефакты кладоискатели передали государству в соответствии с законом. Местный музей планирует задокументировать, изучить и представить клад для широкой публики, чтобы та могла оценить богатую историю и культуру региона.