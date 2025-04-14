Apple сделает iPad похожим на Mac еще сильнее

Поклонники iPad Pro, долгое время жаловавшиеся на ограниченность iPadOS в раскрытии потенциала мощного «железа» планшетов Apple, похоже, могут ликовать. По информации авторитетных источников, в iPadOS 19 ожидается значительный шаг в сторону функциональности macOS. Об этом сообщает издание MacRumors.

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Как сообщает авторитетный инсайдер и журналист Bloomberg Марк Гурман, iPadOS 19 станет «больше похожа на macOS» в трех ключевых областях: повышение продуктивности, улучшение многозадачности и переработанное управление окнами приложений.

«Мне говорят, что в этом году обновление будет сосредоточено на продуктивности, многозадачности и управлении окнами приложений — с прицелом на то, чтобы устройство работало как Mac», — заявил Гурман.

Он отметил, что это «назревало уже давно», так как опытные пользователи iPad Pro «умоляли Apple сделать планшет более мощным».

Хотя Гурман не предоставил конкретных деталей о нововведениях, его заявление указывает на то, что Apple, вероятно, стремится устранить распространенное мнение о том, что iPadOS не в полной мере использует мощное аппаратное обеспечение iPad Pro. Улучшения в управлении окнами и многозадачности, вероятно, приведут к более гибкому и «настольному» опыту работы на планшете.

Ожидается, что iPadOS 19 будет анонсирована на конференции WWDC 2025, наряду с iOS 19, macOS 16 и другими обновлениями программного обеспечения. Главное мероприятие конференции, на котором будут представлены новые операционные системы, предварительно запланировано на понедельник, 9 июня 2025 года.