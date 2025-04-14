Найдены следы крупнейшего наводнения в истории Земли

Ученые из Барселоны с помощью компьютерного моделирования воссоздали крупнейшее наводнение в истории Земли. Оно произошло в Средиземном море около 5 миллионов лет назад. В результате катаклизмов море заполнилось водой в течение всего нескольких лет или даже месяцев.

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Еще в XIX веке ученые определили, что 5 – 6 миллионов лет назад Средиземное море почти полностью высохло. Событию присвоили название «Мессинский кризис».

В 1970-х годах под дном Средиземного моря впервые пробурили скважины. Оказалось, что под большей частью дна залегает слой соли толщиной в несколько километров. Прямо над ним сохранился слой с окаменелостями из мелких озер.

Результаты исследования показали, что уровень моря опустился на километр ниже сегодняшнего. Это произошло из-за сдвига тектонических плит, отрезавших море от Атлантического океана. Большая часть воды испарилась, а соль осталась на поверхности. Этот кризис пережили менее 11% местных видов.

Над слоем соли располагались более типичные глубоководные отложения. Они указали на сильное наводнение.

В 2009 году были проведены геофизические исследования. Согласно их данным, огромная впадина между Атлантическим океаном и Средиземным морем образовалась в результаты внезапного и катастрофического наплыва воды.

Авторы новой научной работы исследовали регион, где воды должны были натолкнуться на Сицилийский порог – возвышенность, соединяющую современную Африку и Италию. Они обнаружили на побережье юга Сицилии невысокие холмы, обладающие выровненной и обтекаемой формой. Моделирование показало, что такую форму им могло придать мощное наводнение. На гребнях сохранились перемешанные и искривленные обломки горных пород, принесенных волнами.

Согласно модели, холмы были образованы потоком воды глубиной 40 метров, который двигался со скоростью 115 км/час. На пике своей мощности наводнение несло примерно в 1000 раз больше воды, чем в современной Амазонке. В Восточно-Средиземноморский бассейн должно было поступать 13 миллионов кубометров воды в секунду. Для сравнения – скорость течения Амазонки сегодня составляет около 200 тысяч кубометров в секунду. Ученые отметили, что если их выводы верны, наводнение стало самым крупным за всю историю планеты, сообщает The Conversation.

Ранее в одной из самых сухих пустынь мира нашли следы древних рек и озер. Ученые обследовали участок территории на Аравийском полуострове. Результаты показали, что 9 тысяч лет назад климат там был совсем другим.