ЕКА завершило испытания энергокомплекса корабля Space Rider

Европейское космическое агентство (ЕКА) завершило испытания энергетического комплекса AVUM Life Extension Kit (ALEK) сервисного модуля космического корабля Space Rider.

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Об этом сообщает издание European Spaceflight.

«Элемент ALEK будет генерировать электроэнергию для корабля и оснащен развертываемыми солнечными панелями, разработанными Leonardo», — говорится в публикации.

Вибрационные, акустические и ударные испытания проводились на объекте Европейского центра космических исследований и технологий в Нидерландах. Проведенные тесты признаны успешными, поскольку подтвердили готовность ALEK к запуску на легкой ракете Vega C.

В дальнейшем энергетический комплекс планируется отправить в Италию на предприятие компании Avio, где будут проведены работы с его авионикой.

В январе издание сообщило, что сервисный модуль европейского космического грузового корабля Space Rider доставили для испытаний в Нидерланды.

Запуск Vega C со Space Rider должен состояться не ранее 2027 года.