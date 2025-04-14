Ученые выяснили, какие метеориты не падают на Землю

Международная команда ученых выяснила, почему углеродосодержащие метеориты, которые могут содержать органические молекулы и воду, крайне редко достигают поверхности Земли. Работа опубликована в журнале Nature Astronomy.

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Углеродистые метеориты представляют особую ценность для науки, поскольку они содержат органические соединения и аминокислоты — потенциальные «кирпичики» жизни. Несмотря на то, что они широко распространены в космосе, их доля среди всех найденных на Земле метеоритов составляет менее 5%.

Чтобы понять причину этого несоответствия, авторы проанализировали данные о 8500 метеорных событиях, зафиксированных в рамках 19 наблюдательных сетей в 39 странах. Это крупнейшее исследование подобного рода.

По словам одного из авторов исследования, доктора Хадриена Девильпуаса из Центра космических исследований Кертинского университета в Австралии, атмосфера Земли и Солнце выступают в роли «гигантских фильтров», уничтожая хрупкие углеродистые метеороиды еще до того, как они достигают поверхности.

«Мы давно подозревали, что такие метеориты не выдерживают входа в атмосферу, но теперь стало ясно, что многие из них разрушаются еще раньше — из-за многократного нагрева при сближении с Солнцем», — отметил ученый.

Полученные данные могут повлиять на будущие миссии к астероидам, пересмотр рисков столкновения метеоритов с Землей и даже на теории происхождения воды и органики на нашей планете, подчеркнули исследователи.