Тим Кук думает только об AR-очках Apple

Генеральный директор Apple, Тим Кук, считает создание полноценных AR-очков главной задачей компании и «не думает ни о чем другом». Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимного инженера Apple. По словам источника, Кук «одержим идеей» выпустить лидирующий на рынке продукт в этой сфере, опередив конкурентов, в первую очередь Meta (признана в России экстремистской и запрещена).

© Газета.Ru

Несмотря на то, что до создания настоящих AR-очков еще далеко, Apple, по данным Bloomberg, разрабатывает «промежуточный» продукт – умные очки, похожие на Meta Ray-Ban, оснащенные камерами и микрофонами. Однако, даже выпуская этот временный продукт, AR-очки остаются «главным приоритетом» для Тима Кука.

Ожидается, что новые очки будут тесно интегрированы с Siri и технологиями визуального интеллекта, что станет частью усилий Apple в области искусственного интеллекта. При этом, компания серьезно обеспокоена вопросами конфиденциальности, связанными с возможностью очков записывать видео и фото, что может стать ключевым отличием от предложения Meta.

Согласно отчету Bloomberg, умные очки рассматриваются как «временное решение», пока Apple не доведет до совершенства технологии, необходимые для создания полноценных AR-очков. Разработка последних требует значительных технологических прорывов, включая создание дисплеев с сверхвысоким разрешением, мощного и при этом энергоэффективного чипа, а также миниатюрной батареи, способной обеспечить многочасовую работу в течение дня. Кроме того, Apple необходимо разработать приложения, которые сделают такое устройство столь же привлекательным, как iPhone, и обеспечить массовое производство по цене, не отпугивающей потребителей.

Учитывая успех Meta в сегменте умных очков и то, что рынок AR-очков еще не сформировался, вероятность выпуска Apple промежуточного продукта в виде умных очков выглядит весьма высокой.

По информации источников, AR-очки остаются главным приоритетом для Тима Кука. Он «твердо намерен» создать «лидирующий в отрасли продукт» раньше, чем Meta, и «не думает ни о чем другом» в контексте разработки новых продуктов.

Напомним, Meta представила прототип своих AR-очков Orion в прошлом году. Однако до их массового производства еще далеко, а стоимость прототипа оценивается в десятки тысяч долларов. Тем не менее, конкуренция на рынке жесткая, и Тим Кук не намерен уступать лидерство. По словам источника, это «единственное, на что он действительно тратит свое время», по крайней мере, в плане разработки продуктов.