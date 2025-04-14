SpaceX установила новый рекорд

SpaceX успешно запустила ракету Falcon 9 с 21 спутником Starlink на борту в субботу вечером с космодрома Кеннеди во Флориде. Старт с площадки 39A состоялся в 20:53 по местному времени, несмотря на два предыдущих отменённых запуска из-за неполадок.

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Эта миссия, названная Starlink 12-17, стала 400-м полётом для многоразовой первой ступени Falcon 9. Использованный ускоритель B1083, уже побывавший в космосе 10 раз, включая миссии Polaris Dawn и Crew-8, через восемь минут после старта благополучно приземлился на плавучую платформу A Shortfall of Gravitas в Атлантическом океане. Это 430-е успешное приземление для SpaceX.

Среди спутников 13 оснащены технологией Direct to Cell, позволяющей обеспечивать мобильную связь в зонах без покрытия. Starlink — это сеть спутников на низкой орбите Земли, созданная для глобального интернета с высокой скоростью и низкой задержкой. На сегодня в созвездии около 7100 действующих аппаратов.

Миссия стала 42-м запуском Falcon 9 в 2025 году, из них 28 — для Starlink.