В Бразилии обнаружены наскальные рисунки возрастом 3000 лет

В национальном парке Итатиая, расположенном на границе штатов Рио-де-Жанейро и Минас-Жерайс, археологи обнаружили уникальные наскальные рисунки, возраст которых может достигать 3000 лет. Это первое подобное открытие в регионе, ранее считавшемся полностью изученным с археологической точки зрения. Открытие сделали сотрудники Национального музея совместно с учеными Федерального и Государственного университетов Рио-де-Жанейро.

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Рисунки были найдены в 2023 году в одной из пещер парка, но информация держалась в секрете до недавнего времени, чтобы подготовить меры по охране объекта. Их случайно обнаружил Андрес Конкиста — сотрудник парка, отправившийся в альпинистскую экспедицию. Он заметил необычный камень, войдя в пещеру, и увидел древние изображения.

«Сначала я подумал, что это граффити, оставленные туристами. Но потом заметил — ни имен, ни дат. Тогда я понял, что это может быть что-то очень древнее», — рассказал Конкиста.

Археологи подчеркивают, что наскальные рисунки редко встречаются изолированно. Они надеются, что в районе будут найдены и другие следы древней человеческой деятельности — стоянки, тропы, источники воды. Сейчас место закрыто для посетителей: установлены камеры, усилена охрана, ведется работа по сохранению объекта.

Исследования только начинаются. Уже есть косвенные доказательства того, что местность была заселена охотниками в глубокой древности. По словам профессора археологии Национального музея МаДу Гаспар:

«Это только начало. Мы раскрываем реальность, которая ранее была нам неизвестна, и впереди ещё долгий путь».

Ранее археология в Рио-де-Жанейро в основном фокусировалась на прибрежных районах, а внутренние территории изучались слабо. Новое открытие демонстрирует, что регион может хранить множество забытых следов древних цивилизаций.

Ученые подчеркивают важность осторожного подхода: объект относительно небольшой и уязвим для вандализма. Также существует риск, что любопытные туристы могут повредить рисунки или нарушить культурный слой при попытке что-то раскопать.