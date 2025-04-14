Apple увеличила производство в Индии

Американская компания Apple значительно нарастила выпуск смартфонов iPhone в Индии в 2024-2025 финансовом году (закончился 31 марта), увеличив производство до суммы в $22 млрд. Об этом сообщает телеканал NDTV cо ccылкой на источники.

По сравнению с предыдущим аналогичным периодом рост составил 60%. В 2023-2024 фингоду выпуск гаджетов Apple на индийских предприятиях составил $14 млрд. В рассматриваемый период доля продукции американской компании на рынке Индии не превышала 8%, однако продажи гаджетов Apple, основном iPhone, достигли $8 млрд.

По данным NDTV, в прошлом фингоду Apple произвела в Индии каждый пятый из выпускаемых компанией iPhone по сравнению с 1% в 2021 году. Рост был достигнут после заключения соглашений о партнерстве Apple с тайваньской Foxconn Technology Group и корпорацией Pegatron, а также переноса в Индию части сборочных линий смартфонов из Китая.

Как ранее заявил министр информационных технологий Индии Ашвини Вайшнав, в прошлом фингоду экспорт Phone составил $17,4 млрд, в результате Индия стала ключевым экспортным звеном в цепочке поставок продукции Apple на мировой рынок.

Apple уже в течение нескольких лет развивает производство в Индии. С 2017 года там собирался iPhone SE первого поколения, затем в 2020 году в сотрудничестве с компанией Wistron в Нарсапуре недалеко от Бангалора была начата начала сборка смартфона второго поколения - iPhone SE 2020.