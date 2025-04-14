В России готовят второй пакет мер против кибермошенничества

Второй пакет мер, направленных на борьбу с кибермошенниками, разрабатывается специалистами Минцифры.

Об этом 14 апреля заявил глава ведомства Максут Шадаев на III Съезде региональных координаторов проекта «Цифровая Россия» партии «Единая Россия».

«Готовится второй пакет, он уже разрабатывается. Эта работа не будет остановлена», — цитирует слова министра ТАСС.

По словам Шадаева, в первый пакет мер не успели войти некоторые пункты, а теперь недостающее будет добавлено.

Как писала «Парламентская газета», 1 апреля Президент России Владимир Путин подписал закон, призванный защитить россиян от аферистов, действующих в интернете и посредством телефонной связи. Автором инициативы выступило Правительство страны. Госдума приняла указанный закон 25 марта, Совет Федерации одобрил его 27-го числа.