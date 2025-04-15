«Радиостанция Судного дня» передала за день четыре загадочных сообщения

«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 передала четыре загадочных слова: «Нептун», «тимус», «лисоплащ». и «нутобакс»в разные время дня.

«Радиостанция Судного дня» УВБ-76, известная среди радиолюбителей как «жужжалка», вновь активизировалась и передала четыре загадочных сообщения, передает Ura.Ru.

Первое сообщение, прозвучавшее в 10:54 по московскому времени, содержало слово «Нептун». Следом, в 15.48, было передано слово «тимус». В 17.17 радиостанция произнесла «лисоплащ», а завершило серию странных сообщений слово «нутобакс» в 18.41.

УВБ-76 славится своими загадочными трансляциями, которые иногда принимает неожиданный оборот.

Точное месторасположение УВБ-76 до сих пор остается неизвестным, однако она начала свою работу еще в 1976 году и с тех пор вызывает интерес как у профессионалов, так и у любителей радиосвязи.

В эфире «радиостанции Судного дня» УВБ-76 прозвучал женский смех

В феврале радиостанция УВБ-76, известная как «жужжалка», активировалась 46 раз, и прозвучали такие слова, как «дитя», «огрубение», «сучение», «буйнакск» и другие.

Ранее радиолюбители зафиксировали слова «азбука», «хунхуз», «нанайка», «бродощелк» и другие.

В декабре прозвучал гимн СССР и музыка из балета «Лебединое озеро» Петра Чайковского после появления символа и надписи в эфире.

В начале Великой Отечественной войны в СССР использовали радиообманные операции для дезинформации противника, и немецкие войска поверили в существование несуществующих советских дивизий благодаря мастерски организованной радиоигре.